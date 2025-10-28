إحياء ذكرى بسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون

أحيا التلفزيون الجزائري، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ63 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون، المصادف ليوم 28 أكتوبر 1962.

وتم وضع إكليل من الزهور أمام النُصب التذكاري المخلد للذكرى بحضور وزير الاتصال ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال.

بالإضافة إلى حضور المدير العام للتلفزيون الجزائري إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات إعلامية وطنية وعربية وإفريقية. وأوروبية وصحفيي وتقنيي وعمال مؤسستي التلفزيون والإذاعة.