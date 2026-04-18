إحياء يوم العلم: تأكيد على دور الجالية في تعزيز الإشعاع العلمي للجزائر

في إطار إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على فعاليات نشاط نظمته القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع أبناء الجالية، حيث تم التأكيد على المكانة التي يحظون بها ضمن أولويات الدولة الجزائرية، وحرصها الدائم على تعزيز الروابط معهم ومرافقتهم في مختلف المجالات.

وفي كلمته بالمناسبة، أبرز سفيان شايب رمزية الاحتفال بيوم العلم، باعتباره محطة وطنية لاستحضار قيمة المعرفة في بناء المجتمعات، مستلهمًا من المسار الإصلاحي والفكري للإمام عبد الحميد بن باديس. كما شدد على الأهمية التي توليها السلطات العليا لتشجيع البحث العلمي والابتكار، مذكّرًا باستحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، والتي عرفت مشاركة وتتويج عدد من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.

وفي السياق ذاته، جدّد المسؤول التزام الدولة بالتكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، لاسيما في الجوانب التربوية والعلمية والثقافية، مستعرضًا جملة من المشاريع والمبادرات التي باشرتها وزارة الشؤون الخارجية، من بينها توسيع شبكة المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، وتعزيز البرامج الموجهة للطلبة والشباب، على غرار “رحلة الذاكرة” و“الجامعة الشتوية”، إلى جانب إطلاق مشاريع رقمية ذات بعد علمي وتربوي بالتعاون مع قطاعات أخرى.

وفي ختام كلمته، دعا كاتب الدولة أبناء الجالية، خاصة فئة الشباب، إلى مواصلة الاجتهاد في التحصيل العلمي والسعي نحو التميز، مؤكدًا أن نجاحهم يعكس صورة الجزائر في الخارج، باعتبارهم سفراء لها، ومجددًا دعم الدولة ومرافقتها لهم بما يعزز إشعاع الجزائر العلمي والثقافي على الصعيد الدولي.