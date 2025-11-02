إحياء يوم الفاتح من نوفمبر في واشنطن: احتفالية ‎تجمع بين الدبلوماسية والثقافة الجزائرية

‎أحيت الجمعية الجزائرية الأمريكية لمنطقة واشنطن الكبرى، يوم الجمعة الفاتح من نوفمبر 2025، احتفالية رسمية ومميزة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، وذلك في فندق “ويستن أرلينغتون” بولاية فرجينيا، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى وجالية جزائرية كبيرة.

‎وقد تميزت الاحتفالية بحضور كل من سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيد صبري بوقادوم، وسفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية.

‎وخلال الفعالية، تم تسليط الضوء على المكاسب التاريخية والسياسية لثورة نوفمبر المجيدة، وما قدمه الشهداء والمجاهدون من تضحيات جسام من أجل الحرية والاستقلال، كما كانت المناسبة فرصة للتعريف بالتراث والثقافة الجزائرية وتعزيز الروابط بين أبناء الجالية ووطنهم الأم حيث كل من الفنانين الجزائريين سمير تومي وراضية منال وصلات غنائية من التراث الجزائري

‎الاحتفالية جاءت تتويجاً لجهود الجمعية الجزائرية الأمريكية التي تمكنت مؤخراً من الحصول على إعلان رسمي من عمدة واشنطن العاصمة، السيدة موريل باوزر، يقضي باعتماد الفاتح من نوفمبر يوماً للتراث الجزائري والأمريكي المشترك، في مبادرة رمزية تعكس عمق العلاقات الثقافية بين الشعبين.

‎وتخلل الحفل عروض فنية ومداخلات تعريفية حول تاريخ الثورة الجزائرية وأبعادها الإنسانية والتحررية، إلى جانب فقرات موسيقية وتراثية جزائرية نالت إعجاب الحضور.

‎وقد قدّم الحفل الإعلامي الجزائري ومدير الإنتاج بقناة النهار، الزميل ياسين كنطاش، الذي أضفى لمسة مميزة على الأمسية بحضوره وإدارته للفعالية

.

‎وأكد المشاركون في ختام الاحتفالية على أهمية تعزيز التواصل بين أفراد الجالية الجزائرية في أمريكا والعمل على نشر القيم والمبادئ التي قامت عليها ثورة نوفمبر، إلى جانب المساهمة في إبراز الثقافة الجزائرية في المجتمع الأمريكي