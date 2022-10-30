إختتام أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب واعتماد جميع مشاريع الملفات المدرجة

إختتمت اليوم أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المزمع إجراؤها يومي الفاتح والثاني من نوفمبر الجاري.

كما تم إعتماد جميع مشاريع الملفات المدرجة في جدول الأعمال لرفعها على مستوى قمة الرؤساء.

للإشارة فقد إستؤنفت بعد ظهر اليوم الأحد أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ستحتضنه الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

كما تم إستئناف الأشغال في جلسة مغلقة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. بعد أن اختتمت أشغال اليوم الأول مساء أمس السبت. حيث عكف وزراء الخارجية العرب على اعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات و اقرارها.

وكانت الجزائر قد تسلمت بهذه المناسبة رئاسة القمة العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية. حيث تسلم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة رئاسة الدورة من وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج عثمان الجرندي. الذي ترأست بلاده القمة العربية ال30.

ودعا المشاركون في أشغال إجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. إلى ضرورة أن تمثل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر “تحركا إستثنائيا لتوحيد المواقف العربية من أجل إستعادة الاستقرار في الوطن العربي”.

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