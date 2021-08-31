إختتام أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

أشرف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، على اختتام أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي.

وركزت المناقشات حول سبل وآليات تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتحقيق أولويات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا الشقيقة.

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