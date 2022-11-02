إختتام أشغال القمة العربية بالجزائر والسعودية تستضيف القمة المقبلة

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مساء اليوم الأربعاء، عن اختتام أشغال القمة في الجزائر.

واختتمت القمة العربية، والتي جرت أشغالها، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة على مدار يومين.

وقد توجت أشغال القمة بالمصادقة على “إعلان الجزائر” الذي تمت تلاوته من طرف المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي.

كما تمت الموافقة على عقد القمة القادمة الـ”32″ بالمملكة العربية السعودية.