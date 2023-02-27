إختتام اشغال المؤتمر الدولي للسلوك الحضاري المنظم بوهران

اختتمت ظهيرة اليوم أشغال المؤتمر الدولي للمجلس الإسلامي الأعلى المرسوم بالسلوك الحضاري “وعي، فعل وتعايش” المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس في وهران بحضور ومشاركة كبيرة لعلماء وشخصيات هامة من مختلف دول العالم.

وقد اجمعت الوفود المشاركة بالمؤتمر على حاجة الأمة إلى تجسيد القيم والمبادئ السامية المبنية على أسس ديننا الإسلامي بالعيش والتعايش المشترك وتعزيز التعاون والتراحم في إطار السلم والمحبة.

ومن بين اهم التوصيات التي خلص إليها المؤتمر تثمبن توجهات الدولة الجزائرية نحو اخلقة الحياة العامة وتكريس الحوكمة وسيادة القانون إلى جانب الحرص على الارتقاء بالسلوك الاجتماعي إلى المستوى الحضاري الذي يخدم الصالح العام.

كما دعا المشاركون المؤسسات الإعلامية والإلكترونية إلى أهمية صناعة المحتوى وحسن ترويجه والمؤسسات التعليمية إلى تنشئة للأجيال على السلوكات الحضارية المتطلع إليها فيما طالبوا فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في تثمين الاتجاهات الايجابية في المجتمع وترقيتهه وفق برامج نوعية.