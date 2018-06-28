إختتام الأيام الإعلامية للأمن الوطني بالجلفة

اختتمت اليوم ،الطبعة الـ 77 للأيام الإعلامية حول مهام مصالح الأمن الوطني بولاية الجلفة.

على مستوى دار الثقافة ” ابن رشد “، بحضور ممثلي السلطات المحلية والمدنية، المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.

وعرفت توافد عدد معتبر من الزوار الذين تفاعلوا مع هذه التظاهرة التي تعتبر تجسيدا لمبادئ الشرطة الجوارية.

كما كانت المناسبة سانحة لتعزيز التواصل بين المواطن وشرطته.

حيث سمحت بالتعرف على مهام ومصالح الأمن الوطني، التي لا تقتصر فقط على الجانب الردعي بل تمتد إلى الوقاية والتحسيس.

وسجلت الأيام الإعلامية على مدار 3 أيام إقبال جماهيري معتبر لاسيما فئة الشباب.

اللذين تعرفوا على المستوى الذي بلغه جهاز الشرطة في مجال العصرنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل الشرطي.

كما عرفت التظاهرة عدة نشاطات منها إلقاء محاضرات من طرف إطارات الأمن الوطني.

مع إشراك الفاعلين من المجتمع المدني والباحثين حول مواضيع تتعلق بحماية الفئات الهشة، العنف في الملاعب والسلامة المرورية.