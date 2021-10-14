إختتام البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لكرة السلة

اختتمت، بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، ببرج البحري بالناحية العسكرية الأولى البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لكرة السلة، اليوم الخميس.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقدشارك في هذه البطولة الوطنية العسكرية 11 فريقا يمثلون مختلف المدارس العسكرية.

وحل في المرتبة الأولى فريق الأكاديمية العسكرية لشرشال، وفي المرتبة الثانية فريق المدرسة العليا للبحرية، فيما عادت المرتبة الثالثة لفريق المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات.

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