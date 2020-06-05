إختتام الحملة الفنية التشاركية للمساهمة في إنجاز رسومات وصور رقمية تشيد بالأطباء

أعلن اليوم كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادة عن إختتام حملة فنية تشاركية للمساهمة في انجاز رسومات وصور رقمية تشيد بالأطباء.

ومقدمي الرعاية الصحية ومهنة الطب بشكل عام المكرسين أجسادهم وقلوبهم وأرواحهم لمرضاهم في ظل جائحة كورونا.

الحملة الفنية تم الإعلان عنها بمناسبة اليوم الوطني للطالب 19 ماي والتي تم عبرها استقبال ما لا يقل عن 70 عملا فنيا.

وتم من خلالها إنتقاء 12 لوحة ورسم رقمي والتي ستعرض ضمن لافتة عملاقة ستطبع وتعلق في قلب الجزائر العاصمة.

وذلك يوم 8 جوان احتفاءا باليوم الوطني للفنان وتكريما لمهنيي الطب وعمال الصحة، الذين يقاومون وباء كوفيد-19.

وإختتم بتهئنة الفنانين المبدعين الذين تم انتقاء اعمالهم القيمة كما نشكر كل المشاركين على مساهماتهم الجميلة ونضرب لكم موعدا يوم 8 جوان للإعلان عن اللافتة العملاقة.