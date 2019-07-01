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إختتام الدورة البرلمانية غدا الثلاثاء

الوطني
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إختتام الدورة البرلمانية غدا الثلاثاء
بقلم أمينة داودي

ستُختتم الدورة البرلمانية العادية “2018 _2019″، غدا الثلاثاء 02 جويلية على الساعة العاشرة صباحا.

حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور.


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