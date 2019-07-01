إختتام الدورة البرلمانية غدا الثلاثاء

ستُختتم الدورة البرلمانية العادية “2018 _2019″، غدا الثلاثاء 02 جويلية على الساعة العاشرة صباحا.

حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور.