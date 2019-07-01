إختتام الدورة البرلمانية غدا الثلاثاء

حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور.
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أعلن عبد الحكيم بطاش رئيس المجلس الشعبي، لبلدية الجزائر الوسطى، عن انطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكن والسكان عام 2020.
ودعا بطاش، كافة المواطنين، تسهيل عملية…
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