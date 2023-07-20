إختتام الدورة التكوينية حول مكافحة حرائق الغابات للمتربصين العرب والأفارقة بالجزائر

اختتمت اليوم الخميس، الدورة التكوينة الخاصة بقيادة عمليات حرائق الغابات للدول العربية والدول الافريقية الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أقيم حفل الاختتام، على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية. بحضور المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

أين تم توزيع شهادات على المتربصين سلمها لهم المدير العام للحماية المدنية.

يذكر أن الدورة التكوينية انطلقت يوم 10 جويلية إلى غاية اليوم 20 جويلية.

وبالنسبة للدورة كانت على ثلاث مراحل، الجانب النظري على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل.

والعمل على جهاز محاكاة حرائق الغابات على مستوى المدرسة الوطنية للحماية المدنية.وكذا الجانب التطبيقي كان على مستوى غابة تيكبوشت بولاية البويرة.

وعرف الاحتفال الوقوف دقيقة صمت على شهيد الواجب المهني العريف الطاهر محمد.