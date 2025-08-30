إختتام الدورة التكوينية للمسح الوطني للمستوى المعيشي للأسر

اختتمت، اليوم السبت، بكلية الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3، الدورة التكوينية للمسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، التي نظمها الديوان الوطني للإحصائيات.

وجرت مراسم الاختتام بحضور إطارات من المحافظة السامية للرقمنة ومن الديوان الوطني للإحصائيات. وممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتم تسليم الشهادات للمتربصين الذين شاركوا في هذه الدورة التكوينية، وعددهم 460 إطارا جاؤوا من 52 ولاية. تم تكليفهم بالقيام بالمسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر.

وتمخضت عن الدورة التكوينية للمسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، جملة من المخرجات من ضمنها:

تعزيز القدرات البشرية عبر تكوين كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة عمليات المسح وجمع البيانات وفق المعايير الدولية.

تجسيد التكامل المؤسساتي بين المحافظة السامية للرقمنة والديوان الوطني للإحصائيات من جهة. وبين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من جهة أخرى. وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك من أجل ضمان توحيد الجهود لإنجاح هذا المشروع ذو البعد الوطني.

فتح آفاق التعاون مع الشركاء من البنوك والمؤسسات، والهيئات الاقتصادية. بما يسمح بإبرام اتفاقيات شراكة تدعم تعميم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية.