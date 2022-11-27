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إختتام الدورة الثالثة للمجلس الوطني للأرندي

بقلم نادية بن طاهر
إختتام الدورة الثالثة للمجلس الوطني للأرندي
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اختتمت مساء أمس السبت، أشغال الدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالمصادقة على اللائحة النظامية واللائحة السياسية.

وهذا بعد استتنفاذ قائمة المتدخلين في الجلسة المغلقة في إطار النقاش الديمقراطي الهادف بين أعضاء المجلس الوطني برئاسة السيد الطيب زيتوني، الأمين العام للحزب.

وقدّم زيتوني كلمة ختامية تضمنت توجيهات عملية لتعزيز نشاط الحزب وطنيا ومحليا بالاستناد على مخرجات هذه الدورة.

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