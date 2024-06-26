إختتام الدورة العادية لغرفتي البرلمان الأحد المقبل

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، عن إختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، الأحد المقبل.

وجاء في البيان أنّ البرلمان بغرفتيه، يختتم يوم الأحد الـ 30 جوان الجاري، دورته العادية 2023 - 2024. وذلك طبقا لأحكام المادة الـ 138 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 16 – 12. الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم’.

وستبدأ مراسم الاختتام بمقر المجلس الشعبي الوطني عند الحادية عشرة صباحا (11.00 سا).