إعــــلانات
الوطني

إختتام الدورة العادية لغرفتي البرلمان الأحد المقبل

بقلم أمينة داودي
إختتام الدورة العادية لغرفتي البرلمان الأحد المقبل
  • 21
  • 0

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، عن إختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، الأحد المقبل.

وجاء في البيان أنّ البرلمان بغرفتيه، يختتم يوم الأحد الـ 30 جوان الجاري، دورته العادية 2023 - 2024. وذلك طبقا لأحكام المادة الـ 138 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 16 – 12. الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم’.

وستبدأ مراسم الاختتام بمقر المجلس الشعبي الوطني عند الحادية عشرة صباحا (11.00 سا).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fptVA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر