إختتام الطبعة الـ6 للصالون الدولي للمناولة ألجاست 2021

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، على إختتام فعاليات الطبعة السادسة من الصالون الدولي للمناولة “ألجاست 2021” “ALGEST”.

وتم تنظيم الصالون، إبتداء من يوم 22 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، من طرف البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة “BASTP”، ومركز التجارة العالمي-الجزائر، تحت إشراف وزارة الصناعة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه الوزير بالانسجام والتعاون بين مختلف القطاعات في هذا الصالون.

للتذكير، تم افتتاح هذا الصالون، يوم الإثنين الماضي،تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. وحضر الافتتاح كل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي. والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.

كما حضر في الافتتاح الرسمي للصالون، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، نيابة عن وزير الصناعة، أحمد زغدار، والذي حضر مراسم الاختتام التي أقيمت اليوم.

وشارك في هذا الصالون المتخصص، حوالي 90 عارضا ينشطون في عديد الفروع الصناعية بهدف تعزيز الشراكة بين المناولين والمؤسسات الصناعية وترويج المنتوج المحلي.

وتعد هذه التظاهرة فرصة لمصدري الأوامر لمعرفة قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة. حيث تندرج ضمن توجهات السلطات العمومية الرامية لترقية المناولة الصناعية والإدماج وجعلها أكثر تنافسية على مستوى السوق المحلية والأسواق الخارجية.

كما تم على هامش الصالون، التوقيع على أكثر من ع10 اتفاقيات إطار بين المجمعات العمومية وبورصات المناولة والشراكة لتطوير المحتوى المحلي في مختلف الفروع الصناعية.

هذا وتم خلال هذه التظاهرة، تخصيص فضاء لعقد لقاءات أعمال بين الشركات المصدرة للأوامر والمؤسسات المناولة. بالإضافة إلى برمجة عدة ندوات ومحاضرات تتمحور حول أهمية المناولة ودورها في تطوير الصناعة الوطنية.

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