إختتام الطبعة الـ6 لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

اختتمت الطبعة السادسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، سهرة أمس الخميس، بعد 6 أيام من العروض والنشاطات المرافقة.

وتميزت هذه الطبعة التي احتضنتها قاعة السينيماتيك والمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بمدينة عنابة، بتقديم أزيد من 13 عرضا أولا لأفلام أجنبية و 53 عرضا أولا لأفلام جزائرية.

كما تم على هامش المهرجان الذي كانت مصر “ضيف شرف” طبعة هذا العام إقامة معرض للذاكرة السينمائية الجزائرية -المصرية. باقتراح باقة متنوعة من الملصقات السينمائية. وعرض تجهيزات تقنية قديمة وحديثة تبرز تطور أدوات الفن السابع.

وشكل المعرض طيلة أيام المهرجان فضاء مفتوحا للجمهور والمهتمين بهدف تثمين التراث السينمائي المشترك. وتعزيز التبادل الثقافي المتوسطي.

وفي ندوة دولية نظمت بالمناسبة تم إبراز الدور الريادي للجزائر كحاضنة للمشاريع السينمائية العربية ذات البعد النضالي والقومي. وتأكيد عمق الروابط التاريخية التي تجمع السينما الجزائرية بنظيرتها المصرية.

وعشية اختتام المهرجان تم تنظيم جلسة “ماستر كلاس” من تنشيط المنتج والناقد السينمائي أحمد بجاوي استضاف خلالها المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا و المجاهدة لوزيزة إيغيل احريز.

جوائز المهرجان

وتوج الفيلم المصري “عائشة لا تستطيع الطيران بعيدا” لمخرجه مراد مصطفى بالجائزة الكبرى لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

وقد أنتج هذا الفيلم الدرامي الطويل عام 2025 بناء على سيناريو أعده المخرج بالتعاون مع محمد عبد القادر وسوسن يوسف منتجة هذا العمل.

وتناول الفيلم قصة مهاجرة سودانية شابة تدعى عائشة تعيش في القاهرة. وتعمل في رعاية كبار السن كما يصور صمتها وعزلتها وتجاربها الصعبة في بيئة حضرية مكتظة تمتاز بتحولات نفسية عميقة.

كما حصد الفيلم الجزائري “بوبية” للمخرج ياسين بوعزيز ثلاث تتويجات تمثلت في جائزة التحكيم وجائزة الجمهور وجائزة الصحافة.

وعادت جائزة أحسن إخراج للفلسطينية آن ماري جاسر عن فيلمها “فلسطين 36”. فيما نال جائزة أحسن سيناريو فيلم “الطفل المقدس” للمخرج الإيطالي باولو سكودي.

كما توج الممثل التونسي حلمي الدريدي بجائزة أحسن ممثل بينما عادت جائزة أحسن ممثلة للجزائرية ليديا شبوط. مع تنويه خاص لأحسن طفل ممثل عن فيلم “ابن” للمخرج الإسباني ناتشو لاكاسا.

وفي فئة الفيلم القصير توج الفيلم المصري “آخر المعجزات” للمخرج عبد الوهاب شوقي بجائزة أحسن فيلم. مع تنويهين لفيلمي “هيلينغ التشافي” للمخرجة الجزائرية سيرين عشير و”تشريح صرصور منزلي” للمخرج الإيطالي جوزيف زرزور.

أما في فئة الفيلم الوثائقي فقد عادت جائزة أحسن فيلم للفيلم الليبي “أبي والقذافي” للمخرجة جيهان كيلخيا. مع تنويهين لفيلمي “المحطة الأخيرة 60″ و”مذكراتي الأخيرة” للمخرجين الجزائريين على التوالي سيد أحمد سميان و محمد والي.

وفي فئة الأفلام المنجزة بالذكاء الاصطناعي توج فيلم “تمنى أمنية” للمخرج التركي هاكان كيميكسيس بجائزة أفضل فيلم.

وبخصوص فئة “عنابة لصناعة السينما” فقد عادت جائزة أفضل فيلم لمشروع “في انتظار الجنة” للمخرج المصري محمد صيام.

فيما منحت جائزة “مجمع بلاطو19” للمخرجة ميمونة آمال بليدي مع تنويه لفيلم “الزاوية التي التقينا فيها” للمخرجة التونسية ياسمين بوعبيد.