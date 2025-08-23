إختتام المهرجان الثقافي الوطني الـ14 لأغنية الراي

أختتمت، سهرة أمس الجمعة، فعاليات الطبعة الرابعة عشرة للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي، التي احتضنها مسرح الهواء الطلق “حسني شقرون” بمدينة وهران.

وشهد حفل الاختتام، حضور جماهيري غفير، وعروضا موسيقية متميزة قدمها عدد من نجوم الراي المعروفين إلى جانب مواهب صاعدة.

كما تضمن برنامج السهرة الختامية وصلات غنائية أطرب بها الفنانون الحضور، من بينهم الفنان القدير هواري بن شنات والشاب بلال الصغير.

إضافة إلى مشاركة لافتة للمغنية فضيلة التي ألهبت الأجواء بأغاني مستوحاة من الراي الكلاسيكي والمعاصر.

وأشاد محافظ المهرجان، حسام الدين حرز الله، بنجاح هذه الدورة، التي دامت 4 أيام، من حيث التنظيم والمحتوى الفني.

مؤكدا أن المهرجان قد حقق أهدافه في إبراز قدرات الفنانين الشباب وإحياء التراث الموسيقي للراي.

كما أبرز نفس المتحدث أهمية الدعم المؤسساتي الذي حظي به المهرجان من طرف وزارة الثقافة والفنون. وكذا السلطات المحلية لولاية وهران.

كما أشار إلى أن “الرهان مستقبلا سيكون على إدماج المزيد من الطاقات الجديدة. وتمكينها من فضاءات العرض والاحتكاك المباشر بالجمهور”.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه الطبعة تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الغنائي وتطويره. وإعطاء الفرصة للأصوات الشابة لإبراز مواهبها أمام جمهور واسع.

وشهدت هذه الطبعة المنظمة تحت شعار “من الذاكرة إلى الخشبة.. تراث يغنى”. تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون ووالي وهران، تقديم ندوات حول تاريخ الراي وتطوره.

كما عبر العديد من الحاضرين عن إعجابهم بمستوى العروض المقدمة. معتبرين أن المهرجان “أعاد الروح لأغنية الراي”. وساهم في ترسيخ مكانتها في الساحة الفنية الوطنية.