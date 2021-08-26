قناة النهار إختتام دورة الباهية فوت بشعار جزائر موحدة بقلم النهار أونلاين نشر في 26 أوت 2021 - 23:06 شارك غرِّد 33 0 إختتام دورة الباهية فوت بشعار جزائر موحدة رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=977323 اقرأ أيضا حديث الصحافة: انطلاق عملية تلقيح الأساتذة يوم 22 أوت قناة النهار 18 أوت تيزي وزو: متطوعون يجهزون وجبات غذائية للسكان المتضررين جراء الحريق قناة النهار 15 أوت تساؤلات: إرتفاع حرائق الغابات على المستوى الوطني إلى 73 عبر 13 ولاية قناة النهار 10 أوت النهار ترندينغ: هبات تضامنية كبيرة لضحايا الحرائق ورئيس الجمهورية يعلن حداد لثلاثة أيام قناة النهار 11 أوت