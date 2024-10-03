اختتام دورة التكوين “CAF PRO” بحضور المحضر البدني للخضر باولو رونغوني

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات التربص التكويني للحصول على شهادة التدريب “CAF PRO”، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، تم تخصيص اليوم الأخير من التربص للجانب البدني، بملعب تدريب الحماية المدنية بالدار البيضاء. و بحضور المحضر البدني للمنتخب الوطني الأول باولو رونغوني. حيث قدم خبرته في مجال الإعداد البدني وسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والعملية في مجال تحسين الإعداد البدني.

وأوضح بيان “الفاف”، أن المتربصين تحصلوا في نهاية اليوم على شهاداتهم بعد مشاركتهم الناجحة في هذا التربص. في انتظار استكمال الوحدة الأخيرة خلال شهر ديسمبر، وبعدها سيحصل المدربون المتربصين الـ26 رسميا على رخص “CAF-PRO” في التدريب.