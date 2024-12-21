إختتام دورة شهادة “كاف أ”

إختتمت اليوم السبت، الدورة التكوينية الخاصة بالحصول على شهادة التدريب “كاف أ” الموجهة أساسا للاعبين الدوليين السابقين.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، فقد تم ختم المقياس الثاني من دورة الحصول على شهادة التدريب “كاف أ” للمجموعة الرابعة. والذي احتضنها المركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وأشار بيان “الفاف”، أن اليوم الأخير لهذا التربص التكويني تواصل بحصتين. حصة الصباحية، طبق فيها المتربصون المفاهيم النظرية عمليًا مع شبان نادي سيدي موسى.

أما الحصة الأخيرة أُقيمت بعد الظهيرة، خُصصت لعرض آخر فوج من المتربصين لأعمالهم التطبيقية تحت إشراف مكوني الكاف، نصر الدين صادي وعامر شفيق.

كما أشاد المشرفون على الدورة بمستوى استيعاب هذه المجموعة للبرنامج. وكذلك بانضباطهم طوال أيام الدورة التي انطلقت يوم 16 ديسمبر المنقضي.

وفي الختام، تولى رئيس قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية والمدير التقني بالنيابة، فؤاد شيحة، الإشراف على مراسم اختتام المقياس. حيث تم توزيع الشهادات على المشاركين.