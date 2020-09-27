إختتام عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية اليوم الأحد

تختتم اليوم الأحد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية للإستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم.

وتأتي هذه المراجعة الإستثنائية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الإنتخابات.

وكشف سابقا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن الكتلة الناخبة تبلغ 24 مليون و111 ألف و81 ناخب.

وأشار شرفي إلى أن الرقم سيتغير بعد المراجعة، حيث يتوقع إرتفاعها بين 500 ألف و 600 ألف مسجل جديد.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضية الرقمية، بلغ 58.628 شخص.

كما تم شطب 33.280 آخرين، خاصة وأنها تمت بصفة آلية.