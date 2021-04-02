إختتام فعاليات الكأس الوطنية للخماسي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة في بشار

إختتمت أمس الخميس فعاليات الكأس الوطنية للخماسي العسكري بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة.

وتندرج هذه الكأس الوطنية ضمن البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية للموسم الرياضي 2020-2021.

وعرفت الكأس الوطنية مشاركة 150 رياضيا، موزعين على 16 فريقا، مثلوا مختلف قيادات القوات، النواحي العسكرية، الوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي.

بالإضافة إلى مديرية الإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني، المدرسة العليا للقوات الخاصة بالناحية العسكرية الرابعة والمدرسة التطبيقية لجند البحرية بالناحية العسكرية الخامسة، في عدة تخصصات.

وتتمثل التخصصات في الرمي بالبندقية نصف الآلية من مسافة 200 متر، السباحة بالحواجز لمسافة 50 متر، عبور الموانع.

وكذا رمي القنابل اليدوية، العدو الريفي على مسافة 08 كيلومتر، بالإضافة إلى منافسة سباق التتابع.

فيما كانت السيطرة جلية طيلة أطوار المنافسة من طرف منتخب الناحية العسكرية الثالثة، الذي تحصل على المرتبة الأولى حسب الفرق، بمجموع 19652,88 نقطة.

فيما عادت المرتبة الثانية لمنتخب الناحية العسكرية الخامسة، بمجموع 18811,08 نقطة.

أما المرتبة الثالثة لمنتخب الناحية العسكرية الأولى، بمجموع 18758,72 نقطة.

أما في الترتيب الفردي فكانت المرتبة الأولى من نصيب العريف الأول، صدوقي عبد الغني، من الناحية العسكرية الأولى، بمجموع 5078,44 نقطة.

والمرتبة الثانية للعريف الأول، بوعافية نور الدين، من الناحية العسكرية الثالثة، بمجموع 4944,36 نقطة.

في حين المرتبة الثالثة كانت للرقيب الأول، معطا الله فريد، من الناحية العسكرية الثالثة، بمجموع 4927,48 نقطة.

أما فيما يخص منافسة سباق التتابع، فعادت المرتبة الأولى لمنتخب الناحية العسكرية الرابعة، بتوقيت: 01 دقيقة 55 ثانية 25 جزء من المئة.

أما المرتبة الثانية فعادت لمنتخب الناحية العسكرية الثالثة، بتوقيت: 01 دقيقة 55 ثانية 99 جزء من المئة.

في حين المرتبة الثالثة منتخب الناحية العسكرية الخامسة، بتوقيت: 01 دقيقة 56 ثانية 60 جزء من المئة.



