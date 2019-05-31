إختتام فعاليات مسابقة “تاج القرآن الكريم” في طبعتها التاسعة

إختتمت ليلة الخميس الى الجمعة بقصر المعارض الصنوبر البحري فعاليات الطبعة التاسعة لمسابقة تاج القرآن الكريم، التي تنظمها قناة القرآن الكريم التابعة لمؤسسة التلفزيون العمومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جو طبعه الإيمان والمنافسة الشريفة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

حيث شارك في هذه الاحتفالية الايمانية عدة وزارات في الحكومة وإطارات وأعضاء لجنة التحكيم للجائزة.

وقد تنافس في الليلة الأخيرة من هذه المسابقة القرآنية ستة طلبة من حفاظ كتاب الله الكريم.

إذ عادت المرتبة الأولى في فئة الاناث إلى الطالبة أسماء بارون من ولاية باتنة، وفي فئة الذكور الطالب عبد الرحمان طايبي من ولاية المدية.

وحل في المرتبة الثانية كل من الطالبة ريان بن علي والطالب عبد المجيد بن علي من واد سوف.

أما المرتبة الثالثة فعادت لكل من شريفة محاوشي من الجزائر العاصمة، و الطالب محمد الهاشمي من ولاية وهران .

وسلم الجوائز للطلبة الفائزين بهذه الطبعة وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي والمدير العام لمؤسسة التلفزيون سليم رباح .

وتتمثل الجوائز في مبلغ مالي بقيمة 250 مليون سنتيم، وعمرة لشخصين وجهاز حاسوب محمول بالنسبة للفائزين بالمرتبة الأولى.

وبقيمة 150 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثانية.

وكذا مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم، وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثالثة بالإضافة الى جوائز تشجيعية اخرى للمشاركين.