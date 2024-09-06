إختتام قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي

اختتمت اليوم الجمعة، أعمال قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك) لعام 2024، بالعاصمة الصينية بكين.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن القمة حققت نجاحا كاملا.

وأضاف وانغ، إن العلاقات الثنائية بين الصين وجميع دول إفريقيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين ارتقت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

موضحا أنه تم طرح 6 مقترحات رئيسية لدفع التحديث في الصين وإفريقيا ورسم خطة العمل لدفع التعاون الصيني-الإفريقي.

وكشف الوزير الصيني، أن الرئيس شي جين بينغ، أعلن 10 إجراءات شراكة للتحديث من أجل تعميق التعاون الصيني-الإفريقي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وإنطلقت قمة المنتدى التاسع للتعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)، يوم الأربعاء الماضي. تحت عنوان “التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”. بمشاركة 350 ممثلا عن الصين ودول إفريقيا ومنظماتها الإقليمية.