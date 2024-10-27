إختتام معرض الجزائر بقطر بالتوقيع على عدة اتفاقيات

إختتمت فعاليات الطبعة الأولى من معرض المنتجات الجزائرية بقطر، والذي أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني على افتتاحه بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين شركات جزائرية وقطرية.

و أفاد به بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، من بين هذه الاتفاقيات. تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل التجاري بين مجمع فيروفيال. ومجموعة شركات شاهين بن محمد لحدان المهندي التجارية. وأخرى بين مجمع ديفندوس للأثاث والبناء المعدني. ومجلس الأعمال الدولي بقطر، إلى جانب اتفاق تعاون بين شركة إي أم جي أس أ (IMGSA). لصناعة الأدوية وشركة محمد بن محمد القابضة في مجال الصحة.

وعرف المعرض الذي امتدت فعالياته من الـ22 إلى الـ26 أكتوبر الجاري مشاركة أزيد من 150 مؤسسة جزائرية، وحضور عدد معتبر من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمنتوج الجزائري، لاسيما المواد الغذائية، الملابس والصناعات الحرفية، وكذا الصناعات الثقيلة.

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