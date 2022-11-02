إختتام مهرجان الأغنية التارقية في إليزي

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس الثلاثاء، على اختتمام الطبعة الثامنة من المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بإليزي.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم تنظيم هذا المهرجان، تحت شعار “مجد الأجداد… يتغنى به الأحفاد”.

وتزامن المهرجان، مع الاحتفالات المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية والذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية.

وحضر مراسم الاختتام، والي ولاية إليزي، ورئيس المجلس الولائي، ومحافظ المهرجان، والمدير الولائي للثقافة والفنون.

وكذا أمين عقال طوارق منطقة الطاسيلي ناجر، والسلطات الأمنية والعسكرية، والمدراء التنفيديين. كما حضر مراسم الحفل، جمهور غفير من داخل الولاية وخارجها.

وعرفت مراسم اختتام المهرجان، تكريم مجموعة الهيئات والفعاليات صنيعًا للمجهودات وتقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح و إبزار هذه الطبعة.

كما تم تقديم جائزة أحسن عارض تزامنا مع المعرض المقام على هامش المهرجان. وكذا تكريم الفائزين في المنافسات التي جرت بين الفرق المشاركة من ولايات تمنراست، جانت وإليزي على مدار 3 أيام.

وشملت المنافسات، جائزة أحسن غناء فردي، وجائزة أحسن فرقة موسيقية، وجائزة لجنة التحكيم والتقييم.

هذا واستمر المهرجان استمر لمدة خمسة أيام، واحتوى على برنامج ثري. وعرف كذلك إقامة معارض للصناعات التقليدية، وتنظيم سهرات فنية متنوعة لفلكلور التوارق. كما شهد تنظيم يوم دراسي حول “البُعد الوَطني في الاغنية التارقية”.

هذا واستحسنت الجماهير الغفيرة الحاضرة عودة هذا المهرجان بعد ثماني سنوات من الغياب. حيث تابعت بشغف مجريات هذه التظاهرة التي تعطي للأغنية التارقية مكانتها في المجتمع.

وشكل المهرجان متنفسا وملتقى لمحبي الشعر والأغنية التارقية، مع السعي لترقيته وإعطائه نكهة وطنية ولما لا دولية، يضيف البيان.