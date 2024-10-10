إختتام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.. فيلم “مندوب الليل” يفوز بـ”الوهر الذهبي”

أسدل سهرة اليوم الخميس، الستار على مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. بإعلان الفائزين بالجوائز خلال حفل الاختتام.

وتم توزيع الجوائز على الفائزبن. حيث فاز الفيلم الروائي الطويل “مندوب الليل” للمخرج علي الكلثامي من السعودية، بالوهر الذهبي.

وعادت جائزة الوهر الفضي لفيلم “المرهقون” لعمر جمال من اليمن. والوهر البرونزي لفيلم “ميسي بغداد” للمخرج عمر خليفة من العراق.

في حين تحصل سمير الحكيم على جائزة احسن دور رجالي في فيلم “أرض الانتقام”. وأحسن دور نسائي لحواء منى لفيلم “إنشاء الله ولد” من الأردن.

ومنحت لجنة النقاد الجائزة الكبرى للفيلم الطويل “أرض الانتقام” للمخرج الجزائري أنيس جعاد.

بينما حاز المخرج لبيب مروان من تونس على الجائزة الكبرى لأحسن فيلم قصير عن فيلمه “لينوا أفريكو”.

وفي الختام، منحت اللجنة تنويهاً خاصاً بفيلم الإخوة طلبة من موريتانيا وأحمد عماد من مصر.