إختفاء أثاث السّكن الوظيفي لمديرة التربية بتيسمسيلت

استأنفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيسمسيلت، تحقيقا بعد تبليغها عن اختفاء تجهيزات من محلِ السّكن الوظيفي لمديرة التربية بالولاية.

وأسفرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، حسب ما علمته “النهار” من مصادر أمنية

عن تورّط إطار قام بتحويل خزائن ومكيفات هواء وأجهزة إعلام وتأثيث من السكن الوظيفي نحو سكن آخر.

وأذن وكيل الجمهورية بتفتيش المسكن الخاص ومعاينة المنقولات المحولة نحوه.

إضافة إلى ذلك تم استدعاء الإطار لسماع أقواله.

و لم يتم بعد كشف حيثيات القضية لمعرفة دافع ونية هذا الإطار، إلى حينِ تقديم الملف أمام وكيل جمهورية محكمة تيسمسيلت.