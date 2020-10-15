إختفاء أختين وابنة خالهما في ظروف غامضة بباتنة

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، مساء الأربعاء، عن اختفاء أختين وابنة خالهما في ظروف غامضة بنقاوس في ولاية باتنة.

وحسب المعلومات التي أوردتها المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، فإن الطفلة المختفية الأولى تدعى محمدي سلسبيل، تبلغ 6 سنوات والمعروفة براما.

فيما تدعى شقيقتها الكبرى المختفية أيضا محمدي ملاك وتبلغ من العمر 13 سنة.

أما إبنة خالهما، فتدعى ساسي إخلاص، حيث يقيمون ببلدية نقاوس في ولاية باتنة.

وأشار المصدر أن الأختين ملاك وراما، يقع منزلهم ببن سرور بالمسيلة، وانتقلتا للعيش مع عائلتهم الكبيرة بعد وفاة الأب .

ودعت المنظمة كل من رآهم الاتصال بمصالح الأمن، الدرك الوطني، إختطاف الأطفال، هيئة حماية وترقية الطفولة.