إختفاء الشابة حساني سارة من ولاية قسنطينة

تناشد عائلة الشابة حساني سارة من ولاية قسنطينة والبالغة من العمر 20 سنة السلطات والمحسنين في العثور على إبنتهم التي إختفت في ظروف غامظة.

وحسب ما افادت به العائلة فقدخرجت الشابة سارة من المنزل العائلي في حدود الساعة 9 صباحا ولم تظهر الى حد الان.

وتجدر الاشارة الى ان الفتاة لا تعاني من اي اضرابات نفسية أو مشاكل عائلية.

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أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة اليوم الأربعاء، عن إختفاء فتاة قاصر في ظروف غامظة، بولاية تلمسان.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على “الفاسبوك“، أن الفتاة المختفية تدعى “قاضي زينب” تبلغ من العمر 14 سنة. تقطن بحي الحمري مصالي الحاج ببلدية مغنية، وتدرس بإكمالية هدى الطيب. كما أن الفتاة زينب تظهر من يوم أمس الثلاثاء 9نوفمبر ،من ساعة 7:30 صباحا.

كما طلبت من كل من رأى الفتاة بأي مكان الاتصال غبر الرقم 0778309017 أو الإتصال بالدرك الوطني “1055”، أو بالأمن الوطني “1548”. أو بالهيئة الوطنية لحماية الطفولة “1111”. أو التواصل عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة على “الفايسبوك”.

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للإشارة تمكن عناصر الدرك الوطني، بولاية تيارت اليوم الثلاثاء، من العثور، على الطفلة “ميمونة قوجيل” والتي تبلغ من العمر 13 سنة في صحة جيدة بولاية تلمسان.

وغابت الطفلة ميمونة عن منزلها العائلي منذ 3 أيام بعد خروجها صباحا دون رجعة، حسب ما أكده والدها. لتقوم مصالح الدرك الوطني بالتدخل وإعداد خطة محكمة من أجل العثور على الطفلة المختفية.

عودة الطفلة “ميمونة”، سالمة إلى أهلها كان بفضل فطنة عناصر الدرك الوطني وسرعة التدخل والتنفيذ. حيث فتحت تحقيق باشرته مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين فور إبلاغها بقضية إختفاء الطفله. ليتم الاستعانة برقم الهاتف وصفحة الفايسبوك الخاصة بها.

توقيف شخص إستدرج الطفلة “ميمونة” عبر الفايسبوك إلى ولاية بالشرق الجزائري

كما قامت مصالح الدرك الوطني، بتفقد الحساب الخاص للطفلة “ميمونة” على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، والتي تم من خلاله الكشف عن مراسلات جمعتها رفقة شخص آخر يفترض أنه هو من إستدرجها بعد ذلك إلى ولاية بالشرق الجزائري.

وقد تم التنسيق مع مصالح الدرك هناك والذين قاموا بعملية البحث والتحقيق مع الشاب الذي تم الكشف عن هويته سريعا وهو المسؤول عن إستدراج الفتاة قبل محاولة محاولة التخلص منها عن طريق إرسالها على متن حافلة الى ولاية تلمسان.

تيارت.. عائلة قوجيل تبعث بنداء بعد اختفاء إبنتهم بسي الحواس بمهدية

وكان والد الطفلة المسماة قوجيل ميمونة 13 سنة، من سي الحواس بولاية تيارت قد بعث نداء قصد العثور على إبنته.

والتي خرجت حسب اقواله من المنزل العائلي بسي الحواس على الساعة 7:35 صباح اليوم ولم تعد الى غاية الساعة.

ويقول والدها انه كان بمدينة مهدية عندما تلقى اتصالا من عائلته الذين ظنوا انها مع والدها غير ان ذلك لم يحدث.