إختفاء الصفحة الرسمية لنادي إتحاد العاصمة عبر “الفايسبوك”

تفاجأ أنصار نادي إتحاد العاصمة، بإختفاء الصفحة الرسمية للفريق عبر منصة التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وجاء ذلك تزامنا مع الخسارة التي مُني بها الفريق، أمس الأحد، أمام مستضيفه الهلال الليبي. برسم الجولة الخامسة لدور مجموعات كأس الكنفيدرالية الإفريقة، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتسائل أنصار الإتحاد عن أسباب إختفاء الصفحة الرسمية للفريق عبر منصة “فيسبوك”، خاصة في ظل تواجد الحسابات الرسمية للفريق عبر منصات “إكس” و “أنستغرام” و “ثريدز” في الخدمة.

ولايزال الغموض يكتنف القضية، حول سبب إختفاء الصفحة الرسمية للفريق. حيث لم يصدر أي بيان توضيحي من الإدارة بشأن الموضوع، إما بأنها قامت بحجبها أو تعرضت للقرصنة.