إختفاء الطفلة فاطمة الزهراء في ظروف غامضة بوهران

فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقاتها بعد إبلاغ عن اختفاء طفلة تبلغ من العمر 14 سنة منذ ظهيرة أمس وتقيم بولاية وهران.

حيث إختفت في حدود الساعة الواحدة بعد خروجها من منزلها العائلي الواقع بحي سانت أوجان للالتحاق بالمتوسطة التي تدرس بها قبل اختفائها في ظروف غامضة.

الطفلة المسماة عبد الله ميلود فاطمة الزهراء ، وحسب عائلتها التي تعيش حالة من الخوف والقلق لم تعتد على التأخر عن المنزل.

وقد التحقت للدراسة في الصبيحة قبل عودتها منتصف النهار، أين قامت بمساعدة شقيقها الذي يدرس بالابتدائي على تحضير أدواته المدرسية، كونها البنت الوحيدة بالعائلة قبل عودتها للمتوسطة بالظهيرة.

عائلة فاطمة الزهراء وجهت نداء إلى كل من رأى فلذة كبدها، أو يعرف أي شيء عنها أن يتصل بأقرب مقر أمن لمساعدتهم على ايجادها سالمة.