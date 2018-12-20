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إختفاء الطفل “إسلام مرجي” من المنزل بسبب سوء النتائج المدرسية في برج بوعريريج

أخبار الجزائر
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إختفاء الطفل “إسلام مرجي” من المنزل بسبب سوء النتائج المدرسية في برج بوعريريج
بقلم عامر بوقطاية

بلغت  عائلة مرجي ببرج بوعريريج عن فقدان إبنها “إسلام مرجي” ، والذي خرج اليوم من المنزل بحدود الساعة 13:00 زوالا  ببلدية بليمور  جنوب شرق عاصمة الولاية متوجهاً الى البرج على متن الحافلة ومعه مبلغ من المال.

وذلك  بعد تحصله رفقة زملائه على المعدلات الفصلية بالمتوسطة ، و لم يكن راضياً بالمعدل المحصل عليه ،بإعتباره   من المتفوقين في دراسته و هو ما جعله يتخوف من ردة فعل العائلة تجاه هذا الأمر .

فقام بإرسال محفظته و كشف النقاط مع احد زملائه و إختفى عن الأنظار.

و تعيش العائلة حالة من الخوف و الهلع بعد فقدان الصبي إسلام ، حيث تم تبليغ مصالح الأمن و نشر إعلان في شوارع المدينة و على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أملا في العثور عليه.


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