إختفت إمرأة في عقدها الثالث من العمر وإبنتها الصّغيرة عن الأنظار، ببلدية عين البيضاء بأم البواقي، في ظروف غامضة.

الأم “ن -ح” المختفية عن الأنظار والبالغة من العمر 32 سنة، إختفت منذ صباح الأحد، رفقة إبنتها “بلعلمي فاطمة”، ذو أربع سنوات.

أين إختفوا من بيتهم الكائن بمدينة مسكيانة، ولم يظهر لهما أيّ أثر لحد الساعة.

قضية إختفاء الأم وابنتها، خلق فزعا وهلعا لدى عائلتها، بعد تسجيل اختفائهما في ظروف غامضة ودون إشعار مسبق.

هذا وقد بلغت العائلة المصالح الامنية، فيما تكفل أقارب العائلة بنشر الإعلان والقيام بحملات بحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.