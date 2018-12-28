إختفاء سبعيني منذ 4 أيام بالعاصمة

المجتمع
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إختفاء سبعيني منذ 4 أيام بالعاصمة
بقلم نويس عبد الجلال

لاتزال مصالح الأمن بالمقاطعة الإدارية بوزريعة في العاصمة، في حالة بحث عن شيخ  يبلغ من العمر77سنة عقب إختفائه.

الشيخ الذي قارب اإتمام عقده الثامن، القاطن في بوزريعة إختفي عن الأنظار منذ 4 أيام حسب مصادر من العائلة، التي لم تصلها حتى أنباء عن والدهم.

هذا وقد خرج الشيخ سلطاني “بوعمرة” من منزله، حيث كان يرتدي سروال أزرق”bleu nuit”، وقميص أخضر اللون فوقها معطف أسود.

علما، أنه كان يعاني مؤخرا من ضعف الذاكرة نتيجة إصابته “بالزهايمر” وفيما يلي صورة للشيخ المختفي و رقم هاتف ذويه للإتصال بهم في حالة العثور عليه.

0540501223 /0773700171


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