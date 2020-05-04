إختفاء شيخ مصاب بالزهايمر منذ أسبوعين بتيارت وعائلته تبحث عنه

تبحث عائلة شنة عن والدهم ثامر شنة المصاب بمرض الزهايمر والمفقود منذ 23 أفريل الفائت.

وأضافت العائلة في حديث للنهار، أن الشيخ وجدته مصالح الحماية المدنية مغمى عليه في الشارع لتنقله الى المستشفى ومنذ ذلك الحين لم يظهر عنه أي خبر بعدما كانت آخر معلومة تشير، أنه كان متواجدا بطريق ملاكو بمدينة السوقر.

وأعرب أبناء الشيخ المختفي عن قلقهم وحيرتهم على إختفاء والدهم، خاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها من جائحة كورونا مطالبين كل من شاهده أو لديه معلومات أن يبلغ عائلته القاطنة بحي الإخوة كبوش بطريق بوشقيف بمدينة السوقر بتيارت.