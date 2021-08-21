إختفاء صادم للنجم التركي كرم بورسين

اختفى النجم التركي كرم بورسين، عن صفحته بانستغرام، والتي يمتلك عليها اكثر من 9 ملايين متابع، ولغاية الآن لم يعرف بعد سبب اختفاء كرم المفاجئ عن احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يخرج بطل مسلسل “أنت أطرق بابي“، بأي تصريح لوسائل اعلام تركية عن هذا الأمر.وعبر المتابعون عن استغرابهم من هذا الإختفاء، خصوصا وأن كرم دائما ما يشاركهم صوره عبر صفحته الخاصة.

وعرف المسلسل الأخير للنجم كرم بورسين والذي يحمل عنوان “أنت أطرق بابي”، نجاحا كبيرا، حيث شاركته في البطولة النجمة التركية الأولى “هاندا أرتشيل“.