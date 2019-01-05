إختفاء غامض لأم لـ 5 أطفال من إحدى المصحات العمومية في قالمة

إختفت أم لـ 5 أطفال في ظروف غامضة من إحدى المصحات العمومية في ولاية قالمة.

وحسب تصريحات زوجها فإن زوجته والمسماة عباسي سارة كانت حارسة لامها المريضة رفقة زوجها.

غير أن وبعد خروج الزوج و المريضة للقيام بالتحاليل والأشعة اللازمة، وخلال عودة زوجها إلى المصحة الاستشفائية لم يعثرعلى زوجته إلى يومنا هذا.

ليسارع الزوج الى المصالح الأمنية، أين رفع شكوى رسمية باختفاء زجته في ظروف غامضة.

من جهتها المصالح الأمنية المختصة، وعقب تلقيها الشكوى، سارعت إلى فتح تحقيق أمني معمق وعمليات بحث عن الزوجة المتخفية.

والتي يشهد لها العام والخاص بخصابها الحميدة وسيرتها بالمنطقة التي تقطن بها ببلدية بلخير في ولاية قالمة.