إختفاء غامض لعمي “عطية” و إبنته تستنجد لفك لغز القضية بغرداية

وجهت الشابة نوال عطية، نداء الى السلطات والمحسنين لمساعدتها في فك طلاسم قضية اختفاء ابيها عمي عطية الضابط المتقاعد الذي يسكن بمنطقة التزوز بغرداية منذ يوم الثلاثاء الماضي .

وأكدت نوال، ان ابيها لم يعثر عليه في حين وجد باب منزله مفتوح وسيارته مفتوحة تاركا ملابسه وهاتفه النقال بالمنزل.

وهو ما يعد امر غريب وليس من عادته التصرف على هذه الطريقة، حيث شرعت رفقة جيرانها واقربائها في البحث عليه لكن لم يعثر على أي خبر بخصوصه مضيفة ان مصالح الامن تحقيق معمق في حادثة الاختفاء الغريبة.

و كشف قديري شعبان، صديق و جار عمي عطية ان اخر مرة شوهد فيها، هي صبيحة يوم الثلاثاء بالقرب من مسكنه وأضاف ان عمي عطية ليس من عادته الاختفاء بهذا الشكل او ترك منزله مفتوح تحت أي ظرف.

هذا و تعد حالة الاختفاء الغامضة لعمي عطية، ثاني حالة بنفس الظروف بعد تسجيل حالة اختفاء مشابهة لعمي الطاهر خلال الشهر الماضي.

و الذي ترك هاتفه وأغراضه بالمنزل ولم يتم العثور على أي خبر عليه الى حد الساعة وهو ما يطرح العديد من الفرضيات.

هذا وشرعت مصالح الامن في عملية بحث و تحقيق شاملة للعثور علي عمي عطية الضابط المتقاع.