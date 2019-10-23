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إختفاء غامض للطفلة حفصة بالعطاف في عين الدفلى

أخبار الجزائر
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إختفاء غامض للطفلة حفصة بالعطاف في عين الدفلى
بقلم م. فيصل

إختفت مساء اليوم الأربعاء الطفلة حفصة والبالغة من العمر سنتين ونصف في ظروف غامضة ببلدية العطاف في عين الدفلى.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الطفلة حفصة تقطن بدوار اولاد بوعبيدة اختفت على الساعة 2 زوالا بذات الولاية .

عين الدفلى : الطفلة تدعي حفصة تقطن بدوار اولاد بوعبيدة اختفت على الساعة 2 زوالا

وعلى إثر ذلك قامت مصالح الدرك الوطني بعملية  بحث وتمشيط واسعة للبحث عن الطفلة وإرجاعها لأهلها.

كما شارك في عملية البحث مع قيادات الدرك الوطني كل من الحماية المدنية والسلطات المحلية للمنطقة .

ولحد الساعة مازالت عمليات البحث جارية من اجل العثور الطفلة المفقودة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=716834

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