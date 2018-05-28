إختفاء غامض للطفل محمد منصورية ببلدية المزرعة في تبسة

إختفى الطفل محمد منصورية البالغ من العمر 10 سنوات في ظروف غامضة ببلدية المزرعة في تبسة منذ مساء يوم السبت.

وحسب مصالح الدرك الوطني لذات البلدية فإن دوريات مزودة بكافة التجهيزات منها الكلاب المدربة وغيرها للبحث عنه.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بوزيدة أن محمد المتمدرس بالصف الرابع إبتدائي، خرج من بيته مساء أمس السبت الماضي.

مضيفا أنه كان متوجها نحو المسجد لأداء صلاة العصر إلا أنه لم يعد إلى المنزل العائلي.

وحسب تصريحات بعض المواطنين فإن المصلين لم يروا الطفل محمد بالمسجد وأكدوا عدم تواجده هناك أثناء أدائهم هذه الفريضة.

وعلى هذا الوضع تعيش بلدية المزرعة منذ ذلك الوقت حالة قلق وإستنفارقصوى بحثا عن الطفل في كل أرجاء المدينة .