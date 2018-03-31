إختلاس 1.5 مليار سنتيم من شركة تأمينات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للوسط من معالجة قضية تزوير وتوقيف 07 أشخاص إختلسوا 1.5 مليار سنتيم من مؤسسة عمومية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن الأمر يتعلق بقضية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، النصب، الإختلاس، سوء استعمال الوظيفة.

قضية الحال تعود إلى بلاغ عن المفتشية الجهوية للشركة الجزائرية للتأمينات حول إختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة.

في ملفي تعويض على مستوى إحدى الوكالات بموجب أمرين بالدفع بقيمة 1.4 مليار سنتيم.

ومن خلال التحريات تبين أن المبلغين تم تحويلهما من حساب الشركة نحو حسابين آخرين، كما تبين أن الحسابين مسجلين باسم شخص واحد.

وهو المتهم الرئيسي، وباستمرار التحريات تم توقيفه واعترف بالأفعال المنسوبة إليه واعترف بهوية صديقين له.

واستغلالا لاعترافات المشتبه فيه تم إكتشاف قضايا أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة.

تتعلق بثلاث ملفات تعويض على مستوى نفس الوكالة بمشاركة المشتبه فيه الرئيسي.

حيث تم تحويل المبالغ المالية من حساب الشركة قدرت بـ 284 مليون سنتيم، إحدى التحويلات مسجلة باسم زوجة إحدى المشتبه فيهم.

كما تم إستدعاء المدير الجهوي للوكالة أين تم توقيفه على ذمّة التحقيق.

من جهتها تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.