إختلاس 39 حساب ببنك التنمية الريفية بالوادي

نظّم صباح اليوم، 39 شخصا وقفة إحتجاجية أمام بنك التنمية الريفية بالوادي، بسبب سرقة أرصدتهم بالعملة الوطنية والصعبة منذ أزيد من سنة والنصف.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فقد طالب المحتجون بإسترجاع أموالهم بعد عملية الاختلاس التي تعرضوا لها ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وقد احتج ضحايا الاختلاس أمام المقر الرئيسي بعاصمة الولاية الوادي، يطالبون باسترجاع أموالهم المودعة بحسابات في البنك .

ويبلغ عدد الضحايا 39 شخصا تم سرقة أرصدتهم بالعملة الوطنية والصعبة منذ أزيد من سنة ونصف.