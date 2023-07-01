إختناق رضيع بقطعة لحم في البويرة.. نصائح لتجنب هكذا حوادث

تمكنت مصالح الحماية المدنية في البويرة، ليلة أمس الجمعة، من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 14 شهر تعرض لاختناق بقطعة لحم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف الرضيع من طرف ذات المصالح، وتحويله إلى المستشفى.

هذا ولفتت مصالح الحماية المدنية، إلى أنها كثيرا ما تسجل تدخلات مثل هكذا حوادث خاصة في هذه الفترة أي في عيد الأضحى.

أين يتعرض الكثيرين لاختناق جزئي أو كلي بواسطة اللحم وأغلب الضحايا من فئة الأطفال.

وقدمت ذات المصالح، الارشادات الواجب اتخاذها في حالة حدوث هكذا حوادث. حيث يجب تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لضحية تعرضت إلى الاختناق.

في حالة الاختناق الكلي للصغار “الرضع”، يجب وضع الرضيع على ذراعك الأيسر مع ضمان تحرير المجاري التنفسية بأصابع يدك اليسرى. مع ضمان ميلان جزئي للطفل الى الاسفل. والقيام بخمسة ضربات على الضهر مع مراقبة فم الضحية.

وإن لم يخرج الجسم الغريب نقلب الطفل إلى الذراع الآخر ليصبح مقابل لك. وتقوم بضغطات صدرية بواسطة أصابع المسعف “السبابة والوسطى” خمس مرات وهكذا إلى غاية خروج الجسم الغريب.