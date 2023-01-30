إختناق شخصين بالغاز في المسيلة

تدخلت مصالحنا الحماية المدنية، اليوم الإثنين، بحي الضلعة، من أجل إسعاف وإجلاء شخصين مختنقين بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض الشخصين إلى تسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تشتغل بقارورة غاز البوتان.

ويتعلق الأمر برجل وإمرأة، يبلغان من العمر حوالي 60 سنة. لهما ضيق في التنفس وحالة غثيان. وتم اسعاف الضحايا، ونقلهم إلى عيادة حمام الضلعة.

للإشارة، سجلت مصالح الحماية المدنية، منذ الفاتح جانفي 2023 وإلى غاية الآن 52 حالة وفاة إثر الإختناق بالغاز.