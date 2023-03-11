إختناق شخصين بالغاز في قسنطينة

تعرض شخصين للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بمنزلهم العائلي قي قسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي في قسنطينة، صباح اليوم السبت في هذا الحادث.

ووقع الحادث، بحي عمارات عدل الوحدة الجوارية 14 توسعة بالمدينة الجديدة علي منجلي.

أين تم إسعاف شخصين من كلا الجنسين أعمارهم 16 و 58 سنة، يعانون من حالة غثيان و صعوبة في التنفس.

وتعرض الضحيتين، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

هذا وقدم للضحايا الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان وتم نقلهم إلى مستشفى علي منجلي.