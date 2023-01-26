إختناق عائلة بالغاز في أم البواقي.. وفاة الأب ونجاة الأم والأولاد

لقي شخص حتفه، وتسمم 5 آخرين من عائلة واحدة إثر تعرضهم للإختناق بغاز احادي اكسيد الكربون في ولاية أم البواقي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت اسعافات الحماية على الساعة الثانية زوالا في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في تسمم أفراد عائلة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة “مدفاة بدون قناة صرف الغازات”.

ووقع الحادث، بقرية عباس لغرور في بلدية أم البواقي. مخلفا وفاة شخص يبلغ من العمر 72 سنة.

وكذا 5 ضحايا لهم صعوبة في التنفس، ويتعلق الأمر بالأم البالغة من العمر 48 سنة، والأولاد والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة.

وتم اسعاف الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلهم إلى المستشفى. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.