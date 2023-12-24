إختناق عائلة كاملة بالغاز في وهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحي 50 مسكن بعمارة A4 ببلدية ودائرة وادي تليلات.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين سنة واحدة و62 سنة.

وتم اسعاف الضحايا، من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بوادي تليلات.