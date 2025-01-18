إختناق 04 أشخاص بالغاز في “علي منجلي” بقسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، اليوم السبت، في حدود الساعة 11:40 صباحًا، لإسعاف أربعة أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجل.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالوحدة الجوارية 05، عمارات طالبي، في المدينة الجديدة علي منجلي. وأوضحت الحماية المدنية أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و65 سنة ومن كلا الجنسين، كانوا يعانون من أعراض تشمل الدوار والغثيان نتيجة استنشاق الغاز السام.

وقدمت فرق الحماية المدنية الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا في عين المكان، قبل نقلهم إلى مستشفى المدينة الجديدة علي منجلي لتلقي العناية الطبية اللازمة.